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陸首款聯網安全晶片問世 防破解、竊聽等5大絕技

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
山東航天人工智慧安全晶片研究院今（28）日發布大陸首款「國密算法高抗衝突物聯網安全晶片」。圖／取自百度圖庫
山東航天人工智慧安全晶片研究院今（28）日發布大陸首款「國密算法高抗衝突物聯網安全晶片」。圖／取自百度圖庫

東航天人工智慧安全晶片研究院今（28）日發布大陸首款「國密算法高抗衝突物聯網安全晶片」，這款晶片防破解、防篡改、防複製、防竊聽、防轉移等五大安全功能。

新華社報導，這款具有完全自主知識產權、支持國密算法SM7的安全晶片，將填補大陸物聯網安全晶片精準識讀的技術空白。

專家認為，該成果解決了目前射頻識別技術在超密集目標環境下的識讀準確率問題，在射頻電路魯棒性與接收高靈敏度的自適應設計、高抗衝突算法的設計、國密安全算法的設計、晶片的低功耗設計四個方面有重大創新。

山東省科技廳、山東省工業和信息化廳、山東省國家保密局、山東省密碼管理局、濟南市人民政府、航天科工集團二院七〇六所等今發布此次研發成果。

物聯網 東航

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