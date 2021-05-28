長實砸港幣193.8億元買庫藏股 李澤鉅：重要里程碑
為提升收益穩定性，長實集團集團公布，回購股份計畫已於27日結束，斥資約港幣193.8億元（約新台幣702億元），長實集團回購3.8億股股份，超額8.17%。長實主席李澤鉅指出，對長江收購及回購建議圓滿結束，為公司重要里程碑。
經濟通通訊社報導，長實公告，根據股份回購要約從接納股東接獲的有效接納涉及合共4.11億股，相當於回購要約上限3.8億股約108.17%，以及已發行股份總數約10.21%。最終公司回購及註銷上限3.8億股股份，總額為港幣193.8億元。
在接納股東回購上限3.8億股股份及註銷後，李氏家族連同李嘉誠基金會持長實股權增至45.6%。
長實主席李澤鉅指出，對長江收購及回購建議圓滿結束，為公司重要里程碑，並對股東的信任及支持作深切謝意。未來公司會一如以往，繼續致力推動業務發展及為股東增值。
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