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阿里雲推「飛天」系統 兼容多種晶片

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
阿里雲智能總裁張建鋒在2021雲峰會上演講。圖／取自每經網
阿里雲智能總裁張建鋒在2021雲峰會上演講。圖／取自每經網

阿里雲智能總裁張建鋒今（28）日在2021雲峰會上發布新品「飛天操作系統」，可實現「一雲多芯」，兼容多種晶片架構。此外，今年加碼投入三方面，做好服務、雲釘一體、數據智慧。為全面服務市場做好準備。

阿里雲服務於大陸31個省區市，在大陸金融雲市場排名第一，為工商銀行、建設銀行、農業銀行、中國郵政儲蓄銀行、中國人壽、中國太保等大型金融機構提供技術服務。

鳳凰科技報導，阿里雲今發布「飛天操作系統」可全面兼容X86、ARM、RISC-V等多種晶片架構，實現「一雲多芯」。傳統IT時代圍繞晶片建立IT生態，但雲計算改變此模式。

張建鋒表示，雲操作系統可以將服務器晶片、專用晶片等硬體封裝成標準算力，無論底層晶片是X86、ARM還是硬體加速，給客戶提供的都是標準的、高質量的雲計算服務。

飛天是大陸唯一自研的雲計算操作系統。一雲多經片的實現，是阿里雲做深基礎戰略的重要進展。這意味著阿里雲不再依賴單一晶片架構，未來擁有更多可能性。

中國郵政

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