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劉強東掌舵…1年4個IPO 京東物流今上市漲逾3%

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
京東集團創辦人、董事長劉強東。圖／取自新浪網
京東集團創辦人、董事長劉強東。圖／取自新浪網

大陸電商巨頭京東集團旗下京東物流今（28）日在港上市，發行價為港幣40.36元（約新台幣146.1元），收港幣41.7元，漲3.32%，市值約港幣2,540.2億元（約新台幣9,200億元）。

新浪科技報導，京東物流今開盤價港幣46.05元，較發行價上漲14.1%，市值超過港幣2800億元。之後，震盪回落，收漲逾3%，不如預期。

京東物流CEO余睿在上市儀式致辭表示，上市讓京東物流進入了新的發展階段，也意味著要承擔更大的社會責任。未來在貨運航空上有布局及規畫。

京東物流成立於2007年，原本是京東集團的內部物流部門，2012年正式註冊成物流公司，2017年4月改為京東物流集團。今年2月16日，京東物流在港交所提交招股書，正式啟動IPO。5月2日，京東物流通過港交所聆訊。僅花三個多月時間完成上市。

招股書顯示，京東物流去年營收734億，年增47.2%。持股方面，京東集團間接持有京東物流79.12%的股分。京東集團創辦人、董事長劉強東持股13.9%，有76.9%的投票權。

值得一提的是，這是近一年來京東集團旗下第四家公司上市。去年6月，達達集團在美國那斯達克上市，募資額3.36億美元，上市以來股價累計漲幅57.8%；京東集團同樣於去年6月回港交所上市，募資額340億港元，上市以來股價累計漲幅25.8%；京東健康於去年12月在港交所上市，集資額305億港元，上市以來累計漲幅57.9%。

電商 劉強東

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