聯想CEO：晶片短缺恐持續18個月 PC面臨漲價壓力

全球電腦品牌龍頭聯想集團CEO楊元慶27日在財報業績會上表示，疫情導致全球個人電腦需求增長，也導致晶片的供應壓力。楊元慶預期，晶片短缺將至少持續12到18個月，「在新的產能建立起來之前，都會面臨芯片（晶片）短缺壓力」。

聯想集團27日公布截至2021年3月31日的2020/21財年第4財季及全年業績報告。聯想全年整體營業額年增長19.8%至人民幣4,116億元，凈利潤約人民幣80億元，年增率超過70%。

楊元慶表示，個人電腦增長的部分原因是由於疫情所引起的。他認為，疫情改變了人們的工作和生活方式，人們對於個人電腦、平板的依賴更高，將從過去一家一部電腦轉變為人手一部的工具。

根據市場調查機構IDC的數據，2021年第1季，聯想全球個人電腦出貨量達2,040萬部，增長59%，全球市占率達24%。

大陸《財新網》報導，楊元慶預計，2021年全球個人電腦出貨量將達到3.3億至3.5億部，年增長率約10%至17%。

不過，個人電腦需求大增，也導致晶片短缺問題更為凸出。大陸科技產業新媒體《快科技》報導，當前「缺芯」已成為全球工業的大難題，不僅電腦的晶片短缺，手機、汽車等行業也面臨晶片短缺的問題。

楊元慶表示，預計晶片短缺將延續一段時間，至少是12到18個月，「在新的產能建立起來之前，都會面臨芯片短缺壓力」。

持續「缺芯」也導致不可避免的價格上漲。楊元慶認為，從現在的趨勢看，短缺必然帶來零部件的價格上升，「我們會消化將其中一部分，除此之外的部分則通過調整價格來實現，這是一個動態的過程」。

不過，楊元慶也說，「儘管聯想面臨著盈利的壓力，但我們不會率先提價，並且憑借著管理能力，我們將會在保持盈利能力和產品競爭力的基礎上穩定價格。」