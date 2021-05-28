快訊

宗教團體開第一槍！國際佛光會申請進口50萬劑嬌生疫苗

整理包／好想打疫苗！看台灣採購疫苗到貨進度表 莫德納、AZ差異在哪裡？

聯想CEO：晶片短缺恐持續18個月 PC面臨漲價壓力

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
聯想集團CEO楊元慶預期，晶片短缺至少將持續12到18個月。圖為聯想總部園區。圖／取自聯想集團官網
聯想集團CEO楊元慶預期，晶片短缺至少將持續12到18個月。圖為聯想總部園區。圖／取自聯想集團官網

全球電腦品牌龍頭聯想集團CEO楊元慶27日在財報業績會上表示，疫情導致全球個人電腦需求增長，也導致晶片的供應壓力。楊元慶預期，晶片短缺將至少持續12到18個月，「在新的產能建立起來之前，都會面臨芯片（晶片）短缺壓力」。

聯想集團27日公布截至2021年3月31日的2020/21財年第4財季及全年業績報告。聯想全年整體營業額年增長19.8%至人民幣4,116億元，凈利潤約人民幣80億元，年增率超過70%。

楊元慶表示，個人電腦增長的部分原因是由於疫情所引起的。他認為，疫情改變了人們的工作和生活方式，人們對於個人電腦、平板的依賴更高，將從過去一家一部電腦轉變為人手一部的工具。

根據市場調查機構IDC的數據，2021年第1季，聯想全球個人電腦出貨量達2,040萬部，增長59%，全球市占率達24%。

大陸《財新網》報導，楊元慶預計，2021年全球個人電腦出貨量將達到3.3億至3.5億部，年增長率約10%至17%。

不過，個人電腦需求大增，也導致晶片短缺問題更為凸出。大陸科技產業新媒體《快科技》報導，當前「缺芯」已成為全球工業的大難題，不僅電腦的晶片短缺，手機、汽車等行業也面臨晶片短缺的問題。

楊元慶表示，預計晶片短缺將延續一段時間，至少是12到18個月，「在新的產能建立起來之前，都會面臨芯片短缺壓力」。

持續「缺芯」也導致不可避免的價格上漲。楊元慶認為，從現在的趨勢看，短缺必然帶來零部件的價格上升，「我們會消化將其中一部分，除此之外的部分則通過調整價格來實現，這是一個動態的過程」。

不過，楊元慶也說，「儘管聯想面臨著盈利的壓力，但我們不會率先提價，並且憑借著管理能力，我們將會在保持盈利能力和產品競爭力的基礎上穩定價格。」

疫情 人民幣 Lenovo 聯想

延伸閱讀

調度有方 GM率先重啓因晶片短缺而關閉的5座工廠

矽力 譜瑞 信驊聯袂創新高 遠距相關類股長多不變?

不願晶片依賴台積電和台灣 美想再建六、七家晶片廠

旺宏6吋廠 傳特斯拉洽談收購

相關新聞

李克強：嚴管大宗商品囤積居奇

大陸國務院總理李克強昨（26）日第三度在國常會「點名」大宗商品漲價，要打擊囤積居奇、哄抬價格，要深入推進反壟斷、反不正當...

長實砸港幣193.8億元買庫藏股 李澤鉅：重要里程碑

為提升收益穩定性，長實集團集團公布，回購股份計畫已於27日結束，斥資約港幣193.8億元（約新台幣702億元），長實集團...

阿里雲推「飛天」系統 兼容多種晶片

阿里雲智能總裁張建鋒今（28）日在2021雲峰會上發布新品「飛天操作系統」，可實現「一雲多芯」，兼容多種晶片架構。此外，...

劉強東掌舵…1年4個IPO 京東物流今上市漲逾3%

大陸電商巨頭京東集團旗下京東物流今（28）日在港上市，發行價為港幣40.36元（約新台幣146.1元），收港幣41.7元...

聯想CEO：晶片短缺恐持續18個月 PC面臨漲價壓力

全球電腦品牌龍頭聯想集團CEO楊元慶27日在財報業績會上表示，疫情導致全球個人電腦需求增長，也導致晶片的供應壓力。楊元慶...

陸工信部：基本面不支持 政策不允許鋼材價格繼續大漲

大陸工信部原材料工業司一級巡視員呂桂新28日表示，前一段時間鋼材價格上漲過快是非理性的，短期行為明顯，從長遠來看，鋼材價...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。