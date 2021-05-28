陸工信部：基本面不支持 政策不允許鋼材價格繼續大漲

大陸工信部原材料工業司一級巡視員呂桂新28日表示，前一段時間鋼材價格上漲過快是非理性的，短期行為明顯，從長遠來看，鋼材價格繼續大幅上漲，大陸基本面不支持、政策不允許。

新華社報導，呂桂新在28日結束的第11屆中國國際鋼鐵大會上表示，近期鋼材價格大幅上漲主要受國際大宗商品價格上漲、全球流動性寬鬆及市場預期等因素疊加影響。大陸年粗鋼產量已達10億噸級，保障能力充足，當前大陸鋼材的高消費、高需求是非常態的，仍面臨鋼鐵產能過剩壓力。

呂桂新指出，要辯證看待產量、價格、利潤之間的關係，增強戰略定力，不能再回到刺激、生產、過剩、虧損的老路上，必須堅持深化供給側結構性改革這條主線，繼續完成「三去一降一補」重要任務，堅決把產能、產量「雙控」落實。

今年以來，大陸鋼材市場波動較大，特別是「五一」以來，呈現大起大落走勢，對鋼鐵行業生產經營和上下游產業鏈穩定發展造成較大影響，同時引發外界對於鋼鐵行業落實產能、產量「雙控」任務的擔憂。

中國鋼鐵工業協會執行會長何文波提到，目前大陸鋼鐵業產能規模足以支撐未來鋼鐵需求，如果在現在基礎上盲目擴大產能規模，後果會很嚴重，要盡最大努力維持現在的良好局面，即使將來由於需求減少發生周期性產能過剩，處理起來也相對容易。

他認為，鋼鐵產能既要控制也要隨著需求升級而更新，行業產能治理要從重點關注總量控制轉到關注需求升級，關注能否滿足來自下游產品結構不斷優化升級帶來的新需求。