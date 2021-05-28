京東物流今日登陸港交所 市值超過9700億

京東物流28日正式登陸港交所，成為京東集團、京東健康後，京東系又一家上市公司。京東物流的發售價敲定在40.36港元（約新台幣146.1元），當天開盤報46.05港元，高開14.1%，市值約超過2700億港元（約新台幣9774億），這個規模低於順豐控股的3205.91億港元，高於中通快遞的2110.88億港元。

澎湃新聞報導，此次上市，京東物流的基石投資者名單豪華，包括軟銀、淡馬錫、Tiger Global、大陸國有企業結構調整基金、中國誠通投資、黑石等。不少老股東也在發售期間加持，包括騰訊和高瓴資本，上市後，京東對京東物流的持股為64.42%，京東集團、Jingdong Technology Group Corporation、Fortune Rising Holdings Limited、Max Smart Limited和劉強東共同構成京東物流一組控股股東。

京東物流CEO余睿致辭表示，上市讓京東物流進入新的發展階段，也意味著要承擔更大的社會責任。

余睿說，未來企業的業務規模會變、人員組織會變，但「客戶為先」的理念一定不會變，基於「成本、效率、體驗」的商業邏輯一定不會變，堅守的「正道商業價值觀」也一定不會變。

上市後的京東物流，將繼續面臨挑戰。財報顯示，2021年第一季期間，京東物流收入人民幣224億元，較去年同期增長64.1%；毛利2.3億元，較去年同期下降72.7%。京東物流表示，預計今年將有重大挑戰虧損。

京東物流仍在基礎設施和技術投入期，人員規模近年來迅速擴張，上市意味著籌措糧草。

此次上市，若不行使超額配股權，京東物流共募集資金人民幣241.13億港元，55%的募資將用於升級和擴展六大物流網絡，保持競爭優勢；20%的募資將用於開發與供應鏈解決方案和物流服務相關的先進技術，包括自動化科技、數據分析與算法，以及其他底層技術等；15%的募資將用於擴展一體化供應鏈解決方案的廣度與深度，深耕現有客戶，吸引潛在客戶。

和其他大陸電商平台不同，京東搞自營模式起家，物流也要自己做。2007年，京東物流作為京東集團一個內部部門成立。當年4月，京東設立華南區，覆蓋福建、江西、湖南、廣西、廣東、海南6個省區；同年，京東開始建立自己的配送隊伍；2009年，京東在獲得新一輪戰略融資之後，決定自建倉庫。