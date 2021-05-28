標普：大陸多數家庭偏向儲蓄投資房產 房市恐再次過熱

國際評級機構標普發布報告指出，相較疫情前，大陸家庭現在把錢袋子攥得更緊，抑制了社會消費水準的提升，而大部分家庭更願意把儲蓄用於購房置業，雖然這在短時間內會拉動房地產業增長和大宗商品價格上漲，但可能使大陸房地產市場再次陷入過熱，阻礙經濟平衡，威脅經濟復甦。

澎湃新聞報導，標普全球評級亞太區首席經濟學家Shaun Roache認為，大陸並非個例，全球許多國家的家庭都在增加儲蓄，但大陸較早地控制住了疫情，經濟重啟的時間更早，就業前景已經改善。

Shaun Roache預計，大陸的儲蓄規模相比其他國家可能會下降得更快，大陸的家庭儲蓄規模仍遠高於疫情前水準，約占可支配收入的40%。Shaun Roache認為，這不應是經濟復甦時期應有的水準，特別是在收入已經回升的背景下。

Shaun Roache指出，雖然大陸政府迅速、果斷且精準地採取行動實施隔離，控制病例數量增加，但卻使人們對未來缺乏安全感，特別是現在又面臨變種病毒的威脅。在謹慎求穩且傾向於未雨綢繆的大環境下，大陸家庭開始將存款投入地產市場，抵押貸款依然備受青睞，地產銷售紅紅火火，對大陸家庭而言，房產長期以來都被視為是安全的存款安置處。

但對一些對未來信心不足的消費者來說，雖然購置房產不僅是一筆巨大的財務負擔，往往還需要貸款，但房價的穩步攀升使得人們覺得這是一條能夠產生良好回報的可靠致富路。

Shaun Roache預期，如果消費者保持謹慎，存款將持續流向房地產，那麼住房政策就會收緊。如果消費增長不足以讓房市冷卻，就會對經濟增長構成拖累。