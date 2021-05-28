人民幣官價急升172點報6.3858創三年新高 外貿企業喊苦

中國外滙交易中心人民幣兌一美元中間價今（28）日報6.3858，較上個交易日升值172點，實現四連漲，刷新2018年5月24日以來三年新高。

自今年4月以來，人民幣對美元匯率持續上漲，已經重回6.3元時代。

中國外匯投資研究院獨立經濟學家譚雅玲指出，當前人民幣升值主要與美元指數走弱有關。美元自今年4月以來貶值趨勢加大，美指從4月1日的93.2028點至目前的90.0417點，貶值3.39%。同時，人民幣從6.5555元至6.3908元，升值2.51%。兩相比較，美元貶值大於人民幣升值。

而美元主導下，譚雅玲指出，人民幣升值走勢被投機、被對沖難以避免。另一方面，全球外匯交易規模每天超過6兆美元，其中美元交易占比達到84%，人民幣受制於美元同樣難以避免。而且，人民幣的利差優勢、匯差優惠狀況必然刺激一些興風作浪的外資的投機傾向和偏重離岸人民幣的操作。

實事求是說，譚雅玲指出，人民幣升值並不符合中國外貿的需求，無論出口或進口均是如此。面對人民幣6.3元時代，一些出口企業的現實水平與能力難以承受，它們將難言利潤。進口企業看似將受益於人民幣升值，但它們要面對原材料價格上漲和海運費用增加，人民幣升值帶來的益處也將被部分抵消。