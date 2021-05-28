大陸前四月工業利潤倍增

大陸國家統計局昨（27）日公布數據，4月規模以上工業企業利潤年增57%。累計今年前四月，規模以上工業企業實現利潤年增1.06倍。

官方解讀，工業企業生產經營穩中趨好，利潤總額繼續保持較快增長。

中新社報導，4月規模以上工業企業利潤年增57%，受去年同期基數逐步抬高影響，增速較3月回落35.3個百分點；但與2019年同期相比，利潤仍增50.2%。

大陸國家統計局工業司高級統計師朱虹解讀，今年以來，隨著統籌疫情防控和經濟社會發展成果進一步鞏固，市場需求持續恢復，工業企業生產經營穩中向好，利潤總額繼續保持較快增長，企業質量效益不斷的提升。

今年1至4月，大陸全國規模以上工業企業利潤總額人民幣2兆5,943.5億元，年增1.06倍，比2019年1至4月增長49.6%，兩年平均增長22.3%。

1至4月，規模以上工業企業中，大陸國有控股企業實現利潤總額人民幣8,380.7億元，年增1.87倍；股份制企業實現利潤總額人民幣1兆8,253.5億元，增1.08倍；外商及港澳台商投資企業實現利潤總額人民幣7,250.2億元，增1.07倍。

值得注意的是，汽車產業獲利表現相當亮麗，中國汽車工業協會（簡稱中汽協）彙整大陸國家統計局的數據顯示，今年前四月，汽車製造業累計利潤人民幣1,799.6億元，年增1.6倍，高於同期規模以上工業企業增速，占規模以上工業企業實現利潤總額的6.9%。

營收方面，前四月汽車製造業營收繼續保持快速年增長，達人民幣2兆8,802億元，年增51.7%。

前四月汽車製造業營收增速高於同期規模以上工業企業18.1個百分點，占規模以上工業企業營業收入總額的7.6%。