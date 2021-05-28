唯品富邦消金 將開業
大陸「強監管」科技公司向金融領域擴張下，螞蟻集團旗下螞蟻消費金融遲遲無法開業，不過，富邦金控旗下的全資子公司富邦華一銀行持股25%，攜手大陸網購平台唯品會的唯品富邦消費金融公司，傳開業在即。
富邦金控的大陸布局，觸角正式伸向互聯網金融。唯品富邦消費金融是在去年9月30日獲批籌建，股東除了唯品會，富邦華一銀行持股25%。富邦華一前身華一銀行是首家由海峽兩岸共同出資組建的商業銀行。
消金界報導，唯品富邦消金成立後的高管將自唯品會和富邦華一銀行延攬借將。近期密集發布招聘需求，招聘崗位包括風控開發、徵信管理、產品通路等。薪資多在人民幣5000至1萬元。其中，風險和信息科技部高管，招聘條件則開出年薪人民幣100萬元。
唯品富邦消金以線上經營為主，消金界報導，在具體業務層面，將會承接原唯品金融部分業務。其中，唯品金融的個人貸款產品唯品花，可提供與阿里旗下的白條、花唄類似有先買後付、分期付款服務，具備消費、取現兩大功能，消金界報導， 唯品富邦消金承接唯品金融業務也將涉及助貸模式。
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