格力砸645億買庫藏股

經濟日報 / 記者李仲維／綜合報導

格力電器宣布2020年4月以來的第三份大手筆回購（買回庫藏股）計畫，回購總額最高人民幣150億元（約新台幣645億元），有望刷新A股史上最大單次回購金額紀錄。

格力電器股價近期創波段新低，格力電器祭出庫藏股計畫後，股價昨收人民幣58元，上漲3.3%。

當前A股單次回購金額紀錄保持者是美的集團。美的集團在2月23日公告，啟動總金額不超過人民幣140億元的股份回購。截至4月2日，該次回購完成，支付總金額約人民幣86.6億元。

格力電器公告稱，擬以人民幣75億至150億元回購股份，回購股份價格不超過每股人民幣70元。回購的股份將用於實施公司員工持股計畫或股權激勵。若按回購資金最高人民幣150億元測算，約為格力電器2020年全年淨利的三分之二。預計可回購股份數量約為2.1億股，約占公司目前總股本的3.6％。

值得注意的是，格力電器曾於2020年推出過兩期回購計畫，總計斥資人民幣120億元。如果格力電器完成此次回購，將超越美的集團，刷新A股史上最大單次回購金額紀錄。

市場分析，回購股份原因自然是穩定股價，格力電器自去年12月4日觸及高點後震盪下行，至今市值蒸發超過人民幣800億元。股價表現也一定程度反映市場對公司業績擔憂。格力電器2020年業績下滑，營收、淨利均下滑，今年第1季，格力電器業績回暖，營收、淨利分別增長62.7%、120.9%。

此外，富時羅素日前公布2021年6月全球股票指數系列季度評審結果，宣布剔除格力電器，該消息影響部分投資人情緒，認為被剔除指數是一項利空。

格力電器 人民幣

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