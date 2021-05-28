人行喊話 人民幣漲幅收斂

在岸人民幣及離岸人民幣續創三年新高，但中國人民銀行昨（27）日發布新聞稿強調，影響匯率的市場因素和政策因素很多，人民幣既可能升值，也可能貶值，久賭必輸。導致昨晚人民幣漲幅收斂。

人行表示，全國外匯市場自律機制第七次工作會議昨天在北京召開，全國外匯市場自律機制30家成員機構代表參加會議。

會議認為，影響匯率的市場因素和政策因素很多，人民幣既可能升值，也可能貶值，沒有任何人可以準確的預測匯率走勢。

不論是短期還是中長期，匯率測不準是必然，雙向波動是常態，不論是政府、機構還是個人，都要避免被預測結論誤導。

人行強調，以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度適合中國國情，應當長期堅持。在這一匯率制度下，匯率不能作為工具，既不能用來貶值刺激出口，也不能用來升值抵消大宗商品價格上漲影響。關鍵是管理好預期，堅決打擊各種惡意操縱市場、惡意製造單邊預期的行為。

人行指出，企業和金融機構都應積極適應匯率雙向波動的狀態。

企業要聚焦主業，樹立風險中性理念，避免偏離風險中性的炒匯行為，不要賭人民幣匯率升值或貶值，久賭必輸。金融機構不僅不能幫助企業炒匯，自身也不宜炒匯，否則不利於銀行穩健經營，還會造成匯率大起大落。

人民幣對美元即期匯率昨盤中最高升值至6.3745兑1美元，下午盤收6.3758元，較上一交易日漲172個基點，續創三年新高。

反映國際投資者預期的離岸人民幣一度升破6.37關口，同樣創下2018年5月以來新高。

澎湃新聞報導，華創證券首席宏觀分析師張瑜表示，原因是歐洲疫苗相對美國疫苗接種提速，歐元強勁反彈帶來美元走弱，根據定價機制，人民幣自然升值，可以說只是跟隨市場的被動響應。

國泰君安認為，人民幣對美元匯率重新走強的原因有兩個，一是美元指數重回下降通道、美債利率階段性見頂，核心邏輯是市場對美國聯準會收緊流動性的擔憂明顯降溫；二是來自人民幣計價資產的吸引力抬升。

雖然美元走弱是主因，但過去一周，人民幣升值預期升溫，人民幣對美元的升值幅度已經大於美元指數的貶值幅度。市場上也出現人民幣升值是為了對抗通膨的聲音。