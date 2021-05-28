聯想去年大賺325億 創高

經濟日報 / 記者林宸誼／綜合報導
聯想集團董事長楊元慶表示，去年營收及獲利皆創歷史新高。（中新社）
聯想集團董事長楊元慶表示，去年營收及獲利皆創歷史新高。（中新社）

全球最大個人電腦大廠聯想集團昨（27）日公布第1季財報（2020財年第4季）淨利年增5.1倍，全年（2020年4月至2021年3月）淨利11.7億美元（約新台幣325億元）創歷史新高，年增77%；獲利大增主因個人電腦等三個業務集團利潤持續增長，以及成功實施智慧轉型戰略。

路透報導，聯想第1季（2020財年第4季）和全年（2020年4月至2021年3月）的淨利分別為2.6億美元（約新台幣72億元）和11.7億美元；營收分別為156.3億美元及607.4億美元，分別年增48%及20%，其中全年營收升幅為九年來最高。

聯想集團董事長楊元慶表示，聯想在第1季（2020財年第4季）的增速助力全年整體營業額首次突破600億美元大關，淨利亦創歷史新高。

楊元慶指出，展望未來，聯想集團將牢牢把握信息消費升級、信息基礎設施升級及應用升級這三大市場趨勢所釋放的巨大機遇，推動公司長期可持續的增長。

Refinitiv Eikon綜合分析師平均預測聯想第1季（2020財年第4季）及全年（2020年4月至2021年3月）淨利，分別為2.1億美元及11.4億美元。

第1季（2020財年第4季）聯想的個人電腦和智慧設備、移動業務及數據中心等三大業務集團收入，分別為年增46%、86%及32%。

聯想全年（2020年4月至2021年3月）總收入80%，由個人電腦和智慧設備業務獲得，收入高達485億美元，年增22%；移動業務收入年增9%，達57億美元；數據中心業務收入創歷史新高，則達到63億美元，年增15%。

網易財經、鳳凰廣科技報導，針對最近的科技界造車熱，在隨後的財報說明會上，楊元慶表示，聯想不造車，不會去趕熱鬧，聯想的戰略很清晰，同時資源也有限，要將有限的資源投入在有限的業務上，堅持在智慧化轉型的方向和賽道上。

至於晶片短缺的情況下，楊元慶認為，晶片短缺問題或持續最少12到18個月，由晶片短缺帶來的零部件上漲是無法避免的情況，大部分企業只能一部分通過內部消化，另一部分通過調整價格來實現，「聯想在這方面管理能力還不錯，不會輸給競爭對手，漲價方面不希望是領先的，但是也要保持盈利能力和競爭力。」

競爭力 漲價

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