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科興中維產製疫苗 單季賺逾100億

聯合報 / 記者戴瑞芬／綜合報導

疫苗接種成了新冠疫情下的一線生機，大陸新冠疫苗生產企業「科興中維」今年第一季單季狂賺人民幣逾100億（人民幣，下同），據估算，新冠滅活疫苗一支的利潤預計50元，疫苗淨利率高達40%-50%。

21世紀經濟報導，大陸接種目標以達到群體免疫至少需要達到70%-80%的接種率，即大約9億至10億人口接種。如按每人兩劑估算，光是大陸市場疫苗接種就有20億支的需求。

新冠疫苗生產企業「科興中維」今年第一季淨利潤賺逾100億元。打破中國醫藥產業的單季度營收和利潤記錄。而在2020年科興中維全年營收為14.31億元，淨利潤9.84億元。

此外，另一家新冠疫苗生產商智飛生物，已經生產新冠疫苗超過1億劑，預計年產能有望達到5億劑。值得一提的是，按照單劑利潤最低50元價格推算，智飛生物2021年疫苗的收入將達300億元，超過其2020年全年營收151.9 億。

目前，大陸疫苗生產商主要有國藥中國生物、科興生物、康泰生物的滅活疫苗；康希諾的腺病毒載體疫苗及智飛生物的重組疫苗。此外，復星代理的輝瑞mRNA疫苗以及沃森和艾博合作的mRNA疫苗也有望獲批，多家企業共同搶占千億級別市場商機。

新冠疫苗成了全球年接種量和銷售額最大的品種，也是大陸疫苗產業難得的出海機會。21世紀經濟報導，科興中維母公司科興控股新聞發言人劉沛誠指出，截至5 月21日，科興已經向全球供應5000餘萬瓶，共計1億多劑的2次人用劑量包裝的疫苗。

科興中維正加速釋放產能以支持疫苗出海。目前科興新冠疫苗原液車間 ( 三期 ) 已投產，年產能達到 20億劑，隨著2次人用劑量上市，產能有望加速釋放。預計2021年科興中維的業績持續再攀高峰。

新冠疫苗 人民幣

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