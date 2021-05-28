陸海新通道建設 廣西發展強勁動力

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

近年來作為「一帶一路」有機銜接的重要門戶，廣西加快西部陸海新通道建設，讓中外貨物南來北往，助推「一帶一路」經貿合作。

翻開中國地圖，廣西北部灣蜿蜒綿亙的海岸線清晰可見，北海、欽州、防城港3座港口城市宛若3顆璀璨的明珠。「一灣相挽十一國」的獨特區位優勢，正成為這裡開放發展的強勁動力。

新華社報導，今年前4個月廣西外貿進出口1896億元，同比增長41.1%，增幅較大陸全國高12.6個百分點。其中廣西對「一帶一路」沿線國家（地區）進出口1047.3億元，同比增長46.3%。

位於廣西北部灣經濟區中心地帶的欽州港，在中國—東盟自由貿易區建設中具有重要地位。欽州港已開通海上航線48條，東南亞航線21條，通達世界100多個國家和地區、200多個港口。

近年來，廣西加快提升港口核心競爭力，集裝箱航線布局日益加密，帶動港口業務持續快速增長。今年1月至4月，北部灣港貨物吞吐量、集裝箱量均進入大陸全國沿海港口前10位，增速穩居全國沿海主要港口第1位。而這條將中國西部與東盟國家緊密相連的「黃金通道」，是北部灣港吞吐量持續快速增長的重要原因。

自2017年開通以來，陸海新通道已開行連通西部省份的多條海鐵聯運班列線路。2020年開行4596列，較2019年大幅增長，開行數量超過前3年總和。截至今年4月，陸海新通道海鐵聯運班列累計開行總量突破1萬列。

在「一帶一路」的重要樞紐南寧國際鐵路港，中越班列開行數連續3年增長。今年中越班列已開行112列，同比增長69.7%，預計全年中越班列將開行300列。

同時，南寧國際鐵路港還開行發往哈薩克的廣西首趟重型機械中歐班列、「中越老」農資產品跨境多式聯運班列。

南寧是中國距離東盟最近的省會城市和「一帶一路」建設有機銜接的重要節點城市。南寧國際鐵路港已被列為重點培育物流園區。南寧貨運中心南寧南營業所所長覃煜芳表示，南寧國際鐵路港建設完成後，將依託鐵路、海運、水運、公路、航空多種運輸方式，立足北部灣，面向東南亞，服務西部陸海新通道，為區域高質量發展提供強有力的物流支撐。

一帶一路 航線 東南亞

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