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香港4月私宅售價指數 21個月新高

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
香港特區政府差餉物業估價署公布，香港4月私人住宅售價指數報390.8，按月升0.4%，連升4個月，創21個月新高。圖為住宅林立的港島。 （中新社）
香港特區政府差餉物業估價署公布，香港4月私人住宅售價指數報390.8，按月升0.4%，連升4個月，創21個月新高。圖為住宅林立的港島。 （中新社）

香港特區政府差餉物業估價署27日發布4月份私人住宅售價及租金指數。根據數據，私宅售價指數今年已經連升4個月，4月的數字為390.8，創21個月新高。　中新社報導，利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，數據主要反映3月下旬及4月上旬的市況，當時疫情續趨緩和，並屢現本地零確診的情況。4月起限聚措施進一步放寬，刺激買家持續入市支撐樓價平穩向好。陳海潮表示，今年4個月內，私人住宅售價指數累升2.87%，創21個月新高，雖然4月樓價升幅有所縮減，但市場趨升大方向不變。

香港中文大學工商管理學院高級講師李兆波表示，香港私宅仍然供需不平衡，多年供少於求情況支持樓價升勢不變，料將很快升穿歷史高位。他指出，新界西的房價漲幅明顯，除了該區域原來價格較低之外，也因為預料到該區的連通性將會在屯門至赤鱲角連接路完工後改善。　　

根據差餉物業估價署數據，香港私人住宅的租金指數也已經連升2個月，4月環比升3.3點至177.7點，但仍比去年同期低2.2點。　　

李兆波指出，租金增速較慢，因為疫情，從內地來港念書的學生數量很少，租房需求比往年少。另外，本地對小型房屋的租用需求也減少，因為租客可以用較低廉的價錢租用酒店。他表示，租金回升到疫情前的水平仍需要時間，待通關之後，酒店更多吸納遊客，租用酒店的本地小型房屋租客會重新回到租房市場。

香港 疫情 酒店

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