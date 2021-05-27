陸台企聯：願捐贈一批世衛認可的大陸新冠疫苗給台灣

台灣疫情升溫，疫苗難求。大陸全國台企聯今日表示，在陸台商願意捐款購買一批世衛組織認可的新冠疫苗，透過台灣商業總會給台灣民眾使用，並表示期待捐贈的疫苗能順利入台。

大陸全國台企聯表示，台北、新北等城市的感染者連日破百，且有持續蔓延之勢。廣大台商人在大陸、家在台灣，台灣疫情牽動著台商的心，為親友、鄉親的安康擔心，且焦慮不已。

大陸全國台企聯指出，從世界各地防控疫情的經驗看，最好的辦法是注射新冠疫苗。因上述原因，大陸全國台企聯表示，台企聯希望透過台灣商業總會捐贈一批世衛組織認可的疫苗給台灣民眾使用，為台灣抗擊疫情、為台灣鄉親健康安全貢獻一份心力。

大陸全國台企聯並呼籲，希望台灣有關方面把台灣鄉親健康安全放在第一位，把疫情防控作為當前的頭等大事，多方合作、共同努力。同時，期待捐贈的疫苗能夠順利入台，幫助到有需要的民眾。