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台積電增MCU產能 乘聯會：車商與通路將加速出貨庫存

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
台積電。（聯合報系資料庫）
台積電。（聯合報系資料庫）

台積電日前透露提升車用的微控制器（ＭＣＵ）晶片，產量比去年大增六成。大陸乘用車市場訊息聯席會（乘聯會）對此表示，車商與通路將加速出貨庫存晶片，鑒於台積電的產能巨大的優勢地位，下半年的晶片短缺將大幅緩解。

據乘聯會統計，5月第三周的車市零售為日均4.2萬輛，年增0.1%，但相對2019年同期則是下降5%，表現相對不強。

乘聯會表示，在廠商積極的生產調配等措施下，之前備受關注的晶片缺貨問題對終端銷售帶來的影響正在持續緩解，正常生產供應的恢復程度有待進一步的觀察。

對於台積電今年將車用微控制器產量提高60%，乘聯會認為，車商與管道將加速出貨庫存晶片。部分戰略儲備晶片的企業，也不會太激進的搶購，鑒於台積電的產能巨大的優勢地位，因此下半年的晶片短缺將大幅緩解。

不過值得注意的是，據集微網報導，由於日本信越化學KrF光刻膠產能不足，導致大陸多家晶圓廠KrF光刻膠供應吃緊，部分中小晶圓廠甚至被斷供，多家晶圓廠在加速驗證導入大陸本土KrF光刻膠。

報導稱，今年以來除了台積電、三星、英特爾、聯電等晶圓廠積極擴產外，中芯國際、華虹宏力、廣州粵芯等大陸本土晶圓廠也積極擴產和釋放產能，這導致大陸國內光刻膠需求量大增，尤其是KrF、ArF等高端光刻膠。

在相關上市公司中，彤程新材是目前大陸唯一能夠供應KrF光刻膠的廠商；晶瑞股份的KrF光刻膠正進入客戶測試階段。光大證券分析師趙乃迪認為，大陸國內光刻膠企業正不斷加快高端產品研發進度，大陸半導體材料還有很大的提升空間。

台積電 半導體 上市公司

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