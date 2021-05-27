賀光啟重掌呷哺呷哺CEO 提出公司升級計畫

呷哺呷哺集團創辦人賀光啟重掌CEO，他接受陸媒採訪時透露，後續將由他本人全面接管公司，下一步將從員工薪酬激勵、品牌會員系統、門市經營模型等多方面制定升級計畫。他稱，一旦資源整合成功，未來呷哺呷哺將在華東、華南地區有所突破，預計門市增速可達一年200至300家。

呷哺呷哺21日發布公告稱，因集團若干子品牌表現未達到董事會的預期，解除趙怡行政總裁職務，由集團董事長賀光啟接任CEO。

中國網報導，賀光啟稱，適當人員流動對公司而言是一件好事，且不會對公司的業務營運造成不利影響。他透露，後續將由他本人全面接管公司，對呷哺後台體系進行升級，確保資源得到完全整合。下一步將從員工薪酬激勵、品牌會員系統、門市經營模型等多方面制定升級計畫。

呷哺呷哺將率先改善員工薪酬激勵制度，讓收入與貢獻直接掛鉤。賀光啟說，門市領位人員不管接待多少顧客，待遇都一樣，這是不公平的，工作人員的辛苦要與酬勞結合。他認為，此舉旨在吸引更多優秀的餐飲人才加入呷哺集團，此外，公司年內還有望開放內部合夥加盟方式，對於門市店長，也會開放獲利分紅。

對於集團未來發展，賀光啟表示，呷哺呷哺一直是小火鍋品類的領導品牌，也有相當部份的消費者需要高端小火鍋的模式。公司會將現有的兩個版本繼續進行市場測試，將好的推向高端市場部分。湊湊將在現有基礎上，更加聚焦年輕人，從裝修、服務、菜品，都會以年輕人的訴求為方向繼續發展；呷哺呷哺則逐漸多元化，根據不同城市定位調整功能表內容及客單價格，從而迎合當地市場。

賀光啟認為，一旦資源整合成功，未來呷哺呷哺將在華東、華南地區有所突破，集團預計門市增速可達一年200至300家。

有多家評級機構對對呷哺呷哺發展持樂觀態度，麥格理發維持該公司跑贏大市的評級，大和則給予該公司買入評級，目標價為港幣21元。