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時隔9個月中美重啟經貿對話？傳達什麼訊息

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
大陸國務院副總理劉鶴27日上午與美國貿易代表戴琪通話。（取自《陶然筆記》微信公眾號）
大陸國務院副總理劉鶴27日上午與美國貿易代表戴琪通話。（取自《陶然筆記》微信公眾號）

時隔9個多月，中美27日上午重啟經貿領域高層通話。大陸知名微信公眾號《陶然筆記》指出，這凸顯雙方均有高度共識：經貿依然是中美關係的「壓艙石」。

大陸商務部網站周四上午9時25分發布新聞稿稱，「5月27日上午，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴與美貿易代表戴琪通話。雙方本著平等和相互尊重的態度，進行了坦誠、務實、建設性的交流。雙方認為發展雙邊貿易非常重要，並就彼此關心的問題交換了意見，同意繼續保持溝通。」

陶然筆記指出，這是繼2020年8月25日之後，中美經貿領域牽頭人的首次通話，也是拜登政府就職以來，中美經貿領域的首次高層級溝通。這次對話傳遞出的訊息就是，經貿合作在中美關係中的穩定作用依然重要。

文章表示，當前中美關係遭遇兩國建交以來前所未有的嚴重困難，中美不同領域的高層次交流因而遲滯乃至於停頓。但即使是中美關係跌至歷史低點，經貿合作依然是中美相對穩定的領域，對兩國關係正常化、保證中美關係不出軌、不越紅線十分重要。

根據大陸商務部的數據，今年第1季，大陸對美國出口年增62.7%，自美國進口年增57.9%。3月，大陸對美出口年比增長41.6%，自美國進口增長61.8%。

陶然筆記表示，這背後雖然有去年同期受疫情影響基期較低的因素，更主要的是中美兩國經濟都在較快恢復，雙方經濟結構、貿易結構高度互補，合作潛力巨大。

陶然筆記指出，中方的新聞稿提及「雙方認為發展雙邊貿易非常重要」，而美國貿易代表辦公室也對外表態稱「討論美中貿易關係的重要性」。中美各自的措辭在表達方向上是一致的，也表明雙方在經貿仍是中美關係壓艙石這個問題上具有高度共識。

文章表示，實際上，中美雙方經貿領域的交流，去年以來就成為中美關係中為數不多的溝通平台。即使是充滿紛爭的第一階段經貿協議，在疫情暴發，中美關係急轉直下後，也成為穩定中美關係，維繫中美聯繫的紐帶。

但陶然筆記強調，另一方面，中美之間的分歧仍有不少，突破眼下的局面需要更深入的溝通，用溝通對話解決問題，朝著合作的方向走，是解決分歧成本最小的一種方式。

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