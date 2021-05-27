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聯想集團第四財季淨利猛增逾5倍 年度淨利創歷史最高

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
聯想集團27日公布，截至3月底第四季淨利按年猛增5.12倍，全年淨利也上升77%創歷史最高水準。（圖／取自大陸自媒體）
聯想集團27日公布，截至3月底第四季淨利按年猛增5.12倍，全年淨利也上升77%創歷史最高水準。（圖／取自大陸自媒體）

全球最大個人電腦生產商大陸聯想集團27日公布，截至3月底第四財季（2021年1月至3月）淨利年增5.12倍，全年（2020年4月至2021年3月）淨利也上升77%創歷史最高水準，該公司指出，這得益於旗下三個業務集團利潤持續增長，以及成功實施智慧轉型戰略。

路透報導，截至3月底第四財季及2020/21年度，聯想集團淨利分別為2.6億美元和11.78億美元；收入分別為156.3億及607.42億美元，分別年增48%及20%，其中全年收入漲幅為9年來最高。

聯想集團董事長兼CEO楊元慶指出，聯想在第四季的增速助力全年整體營業額首次突破600億美元大關，盈利也創歷史新高。

第四季聯想的個人電腦和智慧設備、移動業務及數據中心等三大業務集團營業額年增分別為46%、86%及32%。智慧化轉型業務也實現了創紀錄增長，在軟體與服務業務增長推動下，營業額年增44%、運維服務的營業額接近翻倍。

聯想集團表示，將繼續實施其戰略，致力成為智慧轉型的引領者和賦能者，繼續投資智慧物聯網，加速在垂直行業的邊緣運算、雲端，大數據和人工智慧領域。

楊元慶表示，展望未來，聯想將牢牢把握資訊消費升級、資訊基礎設施升級及應用升級這三大市場趨勢所釋放的巨大機遇，推動公司長期可持續的增長。

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