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中歐投資協定被凍結 陸商務部喊話：互惠互利

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
歐洲議會凍結中歐投資協定的批准程序，直到北京當局解除對歐盟政界人士的制裁為止。照片／歐新社
歐洲議會凍結中歐投資協定的批准程序，直到北京當局解除對歐盟政界人士的制裁為止。照片／歐新社

針對歐洲議會日前宣布凍結中歐投資協定，大陸商務部發言人高峰今（27）日回應，中歐互為重要經貿夥伴，合作領域廣泛，企業交往密切，形成「你中有我、我中有你」的利益交融格局。

央視新聞報導，高峰表示，在雙方共同努力下，今年1至4月，中歐貿易達2503億美元，年增42%；同期，歐盟對陸投資19.5億美元，增長12.4%，大陸對歐盟直接投資16.9億美元，增長70.8%。

高峰稱，在當前疫情形勢下，中歐貿易持續增長，雙向投資穩中有升，充分展現了中歐經貿合作的韌性和活力。中歐投資協定是一項互惠互利的協定，有利於大陸，有利於歐盟，有利於世界。

不過，相較於大陸商務部的善意喊話，大陸外交部的態度相對強硬，發言人趙立堅日前強調，中歐投資協定不是誰對誰的恩賜，中方始終抱有誠意促進雙方合作，希望歐方同中方相向而行。

歐洲議會上周宣布，中歐投資協定以599票贊成、30票反對的壓倒性優勢，最終被凍結，直到北京當局解除對歐盟政界人士的制裁為止。這意味著大陸與歐盟雪上加霜，提高歐盟企業進入大陸市場的難度。

歐盟 北京 趙立堅

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