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星展香港估今年大陸經濟 增10.5%
星展香港經濟研究部高級經濟師周洪禮今（27）日在線上會議中表示，首季中國經濟增長已見頂，預期第2季大陸GDP增長將放緩至10%，主因受基數效應及出口料放緩等因素影響，預計今年全年GDP增長為10.5%。
經濟通通訊社報導，周洪禮指出，由於人行將會放寬貨幣政策、科技企業已陸續成立監管公司等利多因素，看好第3季A股表現。
對於近期人民幣表現，他預料，今年底美國十年期國債孳息率升至2厘，將對美元有支持，人民幣在第3季底、第4季將有回調風險。預估人民幣在今年年底維持6.5元至6.55元兌1美元水平。
大陸國家統計局數據顯示，今年第1季GDP增速達18.3％，創1992年有紀錄以來最高紀錄。 若與2019年同期相較，仍增長10.3％。大陸官方將今年的經濟成長目標設為6%以上。
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