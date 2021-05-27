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大陸前4月汽車製造業利潤 年增1.6倍
中國汽車工業協會（簡稱中汽協）彙整大陸國家統計局的數據今（27）日公布，前四月，汽車製造業累計利潤人民幣1,799.6億元，年增1.6倍，依然高於同期規模以上工業企業增速。
界面新聞報導，數據顯示，1至4月，汽車製造業利潤繼續呈現快速年成長，增速比1至3月回落。前四月汽車製造業累計利潤人民幣1,799.6億元，年增1.6倍，占規模以上工業企業實現利潤總額的6.9%。
營收方面，前四月，汽車製造業營收繼續保持快速年增長，達人民幣2兆8,802億元，年增51.7%。
前四月，汽車製造業營收增速高於同期規模以上工業企業18.1個百分點，占規模以上工業企業營業收入總額的7.6%。
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