快訊

陳時中親還原BNT接洽過程 我國改「台灣」起慢慢脫序

解隔離新制！符3條件 一採Ct值≥30可解隔離

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸前4月汽車製造業利潤 年增1.6倍

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
前四月，汽車製造業累計利潤人民幣1,799.6億元，年增1.6倍，高於同期規模以上工業企業增速。中新社
前四月，汽車製造業累計利潤人民幣1,799.6億元，年增1.6倍，高於同期規模以上工業企業增速。中新社

中國汽車工業協會（簡稱中汽協）彙整大陸國家統計局的數據今（27）日公布，前四月，汽車製造業累計利潤人民幣1,799.6億元，年增1.6倍，依然高於同期規模以上工業企業增速。

界面新聞報導，數據顯示，1至4月，汽車製造業利潤繼續呈現快速年成長，增速比1至3月回落。前四月汽車製造業累計利潤人民幣1,799.6億元，年增1.6倍，占規模以上工業企業實現利潤總額的6.9%。

營收方面，前四月，汽車製造業營收繼續保持快速年增長，達人民幣2兆8,802億元，年增51.7%。

前四月，汽車製造業營收增速高於同期規模以上工業企業18.1個百分點，占規模以上工業企業營業收入總額的7.6%。

延伸閱讀

民進黨：國民黨有份替大陸疫苗擦脂抹粉的「教戰守則」

大陸央視駐台記者「被困」、冒風險採訪 至今沒接種疫苗

內蒙古嚴打虛擬貨幣「挖礦」 大型礦場恐被迫關停

富春山居圖合璧10年 浙江辦紀念會

相關新聞

南京打造「芯片之城」 下月辦「2021世界半導體大會」

南京6月9日至11日將舉辦「2021世界半導體大會」，除了有台積電、中芯國際、日月光等300多家業者參展，英飛淩大中華區...

淘寶宣布改名商標也變了 但網友反應大同小異

淘寶今天在官方微博宣布改名，APP名稱由原來的「手機淘寶」，改成了「淘寶」。這是自淘寶推出移動端以來的首次改名。

今日頭條為「偷」付代價 字節判賠新浪近億

號稱用大數據挖掘、向用戶推送內容的「今日頭條」，被「新浪微博」控告抄襲搬運不勞而獲、搭便車，惡意搶奪流量熱度。北京市海澱...

A股「股王」貴州茅台 連4日上揚 股價站上2,300元大關

A股「股王」、大陸白酒龍頭貴州茅台今（27）日上午盤中大漲超過4%，股價站上人民幣2,300元大關（約新台幣9,890元...

李克強：嚴管大宗商品囤積居奇

大陸國務院總理李克強昨（26）日第三度在國常會「點名」大宗商品漲價，要打擊囤積居奇、哄抬價格，要深入推進反壟斷、反不正當...

星展香港估今年大陸經濟 增10.5%

星展香港經濟研究部高級經濟師周洪禮今（27）日在線上會議中表示，首季中國經濟增長已見頂，預期第2季大陸GDP增長將放緩至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。