大陸前4月規模以上工業企業利潤 年增1.06倍

大陸國家統計局今（27）日公布數據，4月規模以上工業企業利潤年增57%。前四月，規模以上工業企業實現利潤年增1.06倍。官方解讀，工業企業生產經營穩中趨好，利潤總額繼續保持較快增長。

中新聞報導，4月，規模以上工業企業利潤年增57%，受上年同期基數逐步抬高影響，增速較3月回落35.3個百分點；與2019年同期相比，利潤增50.2%，兩年平均增長22.6%，比3月加快10.7個百分點。

大陸國家統計局工業司高級統計師朱虹解讀，今年以來，隨着統籌疫情防控和經濟社會發展成果進一步鞏固，市場需求持續恢復，工業企業生產經營穩中向好，利潤總額繼續保持較快增長，企業質量效益不斷提升。

1至4月，大陸全國規模以上工業企業實現利潤總額人民幣2兆5,943.5億元，年增1.06倍，比2019年1至4月增長49.6%，兩年平均增長22.3%。

1至4月，規模以上工業企業中，大陸國有控股企業實現利潤總額人民幣8,380.7億元，年增1.87倍；股份制企業實現利潤總額人民幣1兆8,253.5億元，增1.08倍；外商及港澳台商投資企業實現利潤總額人民幣7,250.2億元，增1.07倍。