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A股「股王」貴州茅台 連4日上揚 股價站上2,300元大關
A股「股王」、大陸白酒龍頭貴州茅台今（27）日上午盤中大漲超過4%，股價站上人民幣2,300元大關（約新台幣9,890元），成交額一度超過人民幣53億元。
新浪財經報導，本周以來，貴州茅台連續4個交易日上漲，累計漲幅逾10%，先後突破人民幣2,100元、2,200元大關。分析稱，茅台酒既具有商品屬性，也有金融屬性，有效控制茅台價格對於企業個體效益及社會效益均有重要意義。
貴州茅台財報數據顯示，今年1至3月，貴州茅台直銷賣酒收入從去年同期的人民幣19億元增至47.8億元，營收比重從去年同期的8%升至17.5%。公司稱，目前沒有調整產品價格的計畫。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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