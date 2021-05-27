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比照阿里 傳人行要求騰訊成立金融控股公司

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
騰訊被點名，將金融相關業務，整合入一家新的金融控股公司，以便進行全面監管。圖源：網路照片
騰訊被點名，將金融相關業務，整合入一家新的金融控股公司，以便進行全面監管。圖源：網路照片

繼阿里巴巴「被整改」將螞蟻集團整體申設金融控股公司，金融業務全部納入監管後，《財新》報導，接下來騰訊被點名，將金融相關業務，整合入一家新的金融控股公司，以便進行全面監管。

《財新》引述多名消息人士報導，大陸監管部門未明確說明騰訊需要向新公司注入哪些金融業務，將等待公司提交計劃案後再告知詳情。

中國人民銀行、銀保監會、證監會、外匯局在4月底曾經約談13家金融科技平台，當中包括騰訊、京東金融、字節跳動、美團金融、滴滴金融、陸金所等。

報道指，13家平台中，騰訊的金融業務需要申請金融控股公司牌照。約談當天，參會的騰訊有關人士被單獨留下來，由監管當局進一步「窗口指導」。

市場分析，大陸監管部門表明進一步壓制科技公司向金融服務領域擴張。為控管潛在系統性風險影響金融穩定，官方因此介入防止龍頭企業市場支配力過於龐大。

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