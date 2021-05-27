京東物流明赴港上市 發行價港幣40.36元

大陸電商巨頭京東集團旗下的京東物流將於明（28）日在港掛牌，今（27）日公告發行價為港幣40.36元（約新台幣146.5元）。假設超額配股權未獲行使，經扣除承銷佣金及其他預計開支，此次募資額約港幣241.1億元。

若超額配股權獲悉數行使，將收取額外募集資金淨額約36.32億港元。

澎湃新聞報導，京東物流的基石投資者包括軟銀、淡馬錫、Tiger Global、黑石、Matthews Funds等。另外，據京東物流公告，京東物流不少現有股東或現有股東的關聯方也決定加注，包括高瓴資本、騰訊等均有認購。

5月28日，京東物流將正式於聯交所主板開始買賣，股份以每手100股進行買賣，股份代號為2618。

京東物流於今年2月16日向香港聯交所遞交招股申請；5月2日披露聆訊後資料集。京東物流計畫5月17日至5月21日啟動招股，5月28日在港上市。

2019及2020年，京東物流營收分別為人民幣498億元和734億元，其中，2019年增31.6%，2020年增47.2%。

2021年第1季，京東物流收入人民幣224億元，年增64.1%。非國際財務報告準則下，京東物流在2019年及2020年，分別虧損人民幣虧損9億元和盈利17億元。