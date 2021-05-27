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英國最大貿易夥伴 德國連霸24年終敗給中國
英國國家統計局公布，中國大陸今年第一季躍升成為英國最大貿易夥伴，進口比重為13%，德國為12.9%， 打破德國自1997年以來，把持了24年排名第一的地位。英國表示，自中國進口防疫防護用品的棉紡織品進口大增是主要原因。
除了新冠疫情影響，德國從2019年4月開始對英國的出口下滑，也受到英國脫歐影響，尤其對德國的汽車出口衝擊較大。此外，脫歐也導致英國與歐盟的貿易整體額出現下滑，僅在今年第一度，雙邊貿易額就較去年同期減少1/4。
中國大陸今年是向英國出口大宗商品最多的前五大國家，以3月外貌統計來看，英國從中國進口的機械類產品進口額為12.46億英鎊。同時，中國也是向英國出口電子設備的主要國家，中國也是英國進口各類化工產品的主要來源國。
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