劉鶴與美貿易代表戴琪通話 聚焦發展雙邊貿易

大陸商務部官網發布，今（27）日上午，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴與美貿易代表戴琪通話。雙方認為發展雙邊貿易非常重要，並就彼此關心的問題交換意見，同意繼續保持溝通。

大陸官網稱，雙方本著平等和相互尊重的態度，進行了坦誠、務實、建設性的交流。

BBC中文網報導，戴琪美國貿易代表戴琪，今年46歲，是首位擔任該職位的亞裔美國人，也是首位擔任此職位的華裔和少數族裔女性。她曾是一位經驗豐富的貿易律師，精通大陸問題。

戴琪是華裔美國人，父母為台灣移民，為「台二代」。可以說流利中文的她接替川普時代的羅伯特·萊特希澤（Robert Lighthizer），成為拜登政府的「貿易沙皇」。