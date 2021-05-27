快訊

最遙遠的喪禮：馬來西亞疫中「送行者」故事

今全台18縣市飆高溫 吳德榮：周六梅雨鋒到防劇烈天氣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

內蒙古嚴打虛擬貨幣「挖礦」 大型礦場恐被迫關停

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
大陸目前正在積極打擊虛擬貨幣。路透
大陸目前正在積極打擊虛擬貨幣。路透

在終結一度「野蠻生長」的網路貸款業務後，大陸金融整頓目前正瞄準虛擬貨幣行業。在大陸國務院金融穩定發展委員會21日宣布，將打擊比特幣挖礦和交易行為後，內蒙古成為第一個發布打擊虛擬貨幣挖礦政策的地區。

虛擬貨幣「挖礦」主要聚集地—內蒙古，25日發布「關於堅決打擊懲戒虛擬貨幣『挖礦』行為八項措施」。當中一項重點是，針對對通訊企業、互聯網企業等主體若存在虛擬貨幣「挖礦」行為，將依法吊銷增值電信業務許可證，並追究責任。

上海《第一財經》引述一名業內人士看法表示，內蒙古現有的大型礦場恐因此被迫關停，只有幾部礦機的小礦工則只能放到家裡繼續挖，讓當地挖礦走向「去中心化」，部分礦工則開始做另外的打算—出海。

新華社表示，比特幣雖號稱是「虛擬商品」，但獲取一枚比特幣耗時耗力，需要根據算法通過計算機持續不斷運算而來，即俗稱的「挖礦」，市場上也因此出現專門用來挖比特幣的「礦機」。

一位「礦主」稱，過去是幾十部、幾百部購進「礦機」，現在動不動就是上千部，一些「礦場」甚至一天就耗電上百萬度。

第一財經指出，全球75%的比特幣挖礦活動發生於中國大陸，由於比特幣生產極為耗電，因此礦場多位於四川、內蒙古、新疆等能源豐富的地區。

四川多為水力發電，相對清潔，但內蒙古、新疆都是燒煤發電。因此幣圈現在擔心的是，大陸環保行動會對挖礦有所限制。

不過，大陸近期強力打擊虛擬貨幣，主要是鑑於其強烈的投機性。中國互聯網金融協會、中國銀行業協會以及中國支付清算協會，本月18日就聯合發布防範虛擬貨幣交易炒作風險的公告。隨後，大陸國務院金融穩定發展委員會21日召開會議也明確提出，將打擊比特幣挖礦和交易行為。

大陸官方的行動，導致虛擬貨幣市場19日幾乎全面崩盤，比特幣當日最大跌幅超過三成，一度跌破3萬美元，今年以來價格急速躥升的狗狗幣一天時間也暴跌近55%。

5月23日晚，虛擬貨幣再次集體崩盤，其中比特幣跌幅一度超過16%，萊特幣、以太坊也有不小的跌幅。

新華社指出，虛擬貨幣並非真正的貨幣，比特幣等虛擬貨幣價格暴漲暴跌，從挖礦到交易再到融資，「幣圈」亂象橫生，大陸監管整治已出重拳，呼籲大陸投資者應及早遠離虛擬貨幣交易炒作活動。

虛擬貨幣 比特幣 內蒙古

延伸閱讀

鑫棧虛擬貨幣工作室盜領泰達幣 8年級首腦涉洗錢遭訴

中國3大監管機構封殺虛擬幣 比特幣崩盤

比特幣上沖下洗 馬斯克貼圖「鑽石手」暗示不賣比特幣

利空續襲！比特幣跌破33,000美元

相關新聞

2021大陸數博會開幕 全球首場

2021中國國際大數據產業博覽會（簡稱「數博會」）5月26日在貴陽開幕，將持續至28日。2021數博會圍繞「數據創造價值...

李克強：嚴管大宗商品囤積居奇

大陸國務院總理李克強昨（26）日第三度在國常會「點名」大宗商品漲價，要打擊囤積居奇、哄抬價格，要深入推進反壟斷、反不正當...

小米集團副總裁：缺晶片至少影響一年 今年第三季最缺

小米集團高級副總裁、Redmi品牌總經理盧偉冰26日預估，晶片短缺至少會影響未來一年，甚至更長時間，今年第三季可能會是全...

內蒙古嚴打虛擬貨幣「挖礦」 大型礦場恐被迫關停

在終結一度「野蠻生長」的網路貸款業務後，大陸金融整頓目前正瞄準虛擬貨幣行業。在大陸國務院金融穩定發展委員會21日宣布，將...

衛星導航年會 聚焦北斗系統發展

「第十二屆中國衛星導航年會」5月26日在江西南昌開幕，本屆年會聚焦持續推動北斗系統高質量發展。中國衛星導航系統管理辦公室...

大陸全國碳市場 6月底前上線交易

大陸生態環境部新聞發言人劉友賓26日在北京表示，大陸生態環境部已組織有關單位完成大陸全國碳市場上線交易模擬測試和真實資金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。