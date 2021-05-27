內蒙古嚴打虛擬貨幣「挖礦」 大型礦場恐被迫關停

在終結一度「野蠻生長」的網路貸款業務後，大陸金融整頓目前正瞄準虛擬貨幣行業。在大陸國務院金融穩定發展委員會21日宣布，將打擊比特幣挖礦和交易行為後，內蒙古成為第一個發布打擊虛擬貨幣挖礦政策的地區。

虛擬貨幣「挖礦」主要聚集地—內蒙古，25日發布「關於堅決打擊懲戒虛擬貨幣『挖礦』行為八項措施」。當中一項重點是，針對對通訊企業、互聯網企業等主體若存在虛擬貨幣「挖礦」行為，將依法吊銷增值電信業務許可證，並追究責任。

上海《第一財經》引述一名業內人士看法表示，內蒙古現有的大型礦場恐因此被迫關停，只有幾部礦機的小礦工則只能放到家裡繼續挖，讓當地挖礦走向「去中心化」，部分礦工則開始做另外的打算—出海。

新華社表示，比特幣雖號稱是「虛擬商品」，但獲取一枚比特幣耗時耗力，需要根據算法通過計算機持續不斷運算而來，即俗稱的「挖礦」，市場上也因此出現專門用來挖比特幣的「礦機」。

一位「礦主」稱，過去是幾十部、幾百部購進「礦機」，現在動不動就是上千部，一些「礦場」甚至一天就耗電上百萬度。

第一財經指出，全球75%的比特幣挖礦活動發生於中國大陸，由於比特幣生產極為耗電，因此礦場多位於四川、內蒙古、新疆等能源豐富的地區。

四川多為水力發電，相對清潔，但內蒙古、新疆都是燒煤發電。因此幣圈現在擔心的是，大陸環保行動會對挖礦有所限制。

不過，大陸近期強力打擊虛擬貨幣，主要是鑑於其強烈的投機性。中國互聯網金融協會、中國銀行業協會以及中國支付清算協會，本月18日就聯合發布防範虛擬貨幣交易炒作風險的公告。隨後，大陸國務院金融穩定發展委員會21日召開會議也明確提出，將打擊比特幣挖礦和交易行為。

大陸官方的行動，導致虛擬貨幣市場19日幾乎全面崩盤，比特幣當日最大跌幅超過三成，一度跌破3萬美元，今年以來價格急速躥升的狗狗幣一天時間也暴跌近55%。

5月23日晚，虛擬貨幣再次集體崩盤，其中比特幣跌幅一度超過16%，萊特幣、以太坊也有不小的跌幅。

新華社指出，虛擬貨幣並非真正的貨幣，比特幣等虛擬貨幣價格暴漲暴跌，從挖礦到交易再到融資，「幣圈」亂象橫生，大陸監管整治已出重拳，呼籲大陸投資者應及早遠離虛擬貨幣交易炒作活動。