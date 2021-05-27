寧波-布達佩斯 貨運航線啟航

5月26日8時52分，FM7035航班滿載疫情防控物資、生活用品、跨境電商貨物從浙江寧波櫟社國際機場跑道騰空而起，預計北京時間當天20時左右飛抵匈牙利布達佩斯國際機場。這標誌著寧波往返布達佩斯貨運航線正式啟航，這也是寧波機場開通的首條直達中東歐國家城市的貨運航線。

中新社報導，寧波—匈牙利布達佩斯貨運航線是由東航物流以B787-900「客改貨」方式運營的定期航線，每周執飛2班，每周三、周五凌晨從寧波起飛，每周四、周六凌晨落地寧波，單程航班最大載貨量可達35噸。

布達佩斯是匈牙利的首都，地處歐洲大陸腹地，交通便利。近年來，寧波與中東歐國家特別是與匈牙利貿易發展迅猛。數據顯示，2021年1月至4月，寧波對中東歐17國進出口額為119.6億元（人民幣，下同），同比增長48.8%，其中進口增幅達到241.2%，創歷史新高。

6月8日至11日，「第二屆中國—中東歐國家博覽會暨國際消費品博覽會」將在寧波舉辦，將展示中東歐國家的優質產品，滿足中國大陸不斷擴大的消費市場需求。

作為寧波市建設「中東歐商品進入中國市場的首選之地、中國與中東歐國家雙向投資合作的首選之地、中國與中東歐國家人文交流的首選之地」的前沿窗口，寧波臨空經濟示範區管委會、寧波機場集團公司一直以來注重加強與匈牙利發展航空運輸領域的交流與合作。

2015年11月，寧波機場與匈牙利布達佩斯機場簽署合作備忘錄，雙方結為姊妹機場，兩地機場在客、貨運領域市場開拓、航線謀劃、人員交流等方面實現全面合作；2016年6月第二屆中國—中東歐國家投資貿易博覽會期間寧波機場開通直飛匈牙利布達佩斯客運包機航班。