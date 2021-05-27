大陸全國碳市場 6月底前上線交易

大陸生態環境部新聞發言人劉友賓26日在北京表示，大陸生態環境部已組織有關單位完成大陸全國碳市場上線交易模擬測試和真實資金測試，正在組織開展上線交易前的各項準備工作，擬於今年6月底前啟動大陸全國碳市場上線交易。

中新社報導，劉友賓說，中國大陸碳市場覆蓋排放量超過40億噸，將成為全球覆蓋溫室氣體排放量規模最大的碳市場。

為推動溫室氣體減排，規範大陸全國碳排放權交易及相關活動，2020年年底，大陸生態環境部推出「碳排放權交易管理辦法（試行）」，規定了各級生態環境主管部門和市場參與主體的責任、權利和義務，以及大陸全國碳市場運行的關鍵環節和工作要求。

此前，大陸生態環境部印發規範性文件「2019-2020年全國碳排放權交易配額總量設定與分配實施方案（發電行業）」，公布2225家發電企業和自備電廠在內的「納入2019-2020年全國碳排放權交易配額管理的重點排放單位名單」。啟動大陸全國碳市場首個履約周期。

為進一步規範大陸全國碳排放權登記、交易、結算活動，大陸生態環境部日前組織制定了「碳排放權登記管理規則（試行）」「碳排放權交易管理規則（試行）」和「碳排放權結算管理規則（試行）」。

劉友賓表示，近期，按照有關要求，各省級生態環境主管部門已通過大陸全國碳排放權註册登記系統基本完成配額預分配工作。

2011年以來，大陸在北京、天津、上海、重慶、湖北、廣東、深圳等地，開展了碳排放權交易試點工作。