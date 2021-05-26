台疫情傳蔓延深圳擴大檢測 鹽田港員工住所全員核檢

自5月21日深圳市鹽田區發現首例無症狀感染者以來，已累計排查出7例無症狀感染者，初步判斷傳播鏈與港口作業有關，為境外輸入關聯疫情。5月26日晚，深圳全面擴大核酸檢測範圍，對只要在鹽田港工作的居民所居住的小區樓棟，採取封閉方式進行管控及全員核酸檢測。

據香港文匯網，福田僑香社區工作站葉先生表示，按照福田區疫情防控指揮部通知要求及深圳市疾控意見，26日晚間已對僑香村內鹽田港工作的居民所居住的樓棟，採取了封閉方式進行管控，並對全員進行了核酸檢測。

根據深圳市衞健委最新通報，5月21日疫情發生以來，深圳已累計判定密接者、次密接者450人，累計排查管控重點人群和一般接觸者159917人。除了已經公布的陽性個案外，其餘暫未發現陽性。此外，對重點場所的環境採樣檢測938份，其中7份陽性，均為已公布的感染者的住所環境樣本，其餘暫未發現陽性。

深圳市衛生健康委員會表示，本月21日，深圳在鹽田港國際貨輪的登輪作業人員例行檢測中，發現一例無症狀感染者，之後追查又發現另4名感染者，這五人曾共同參與國際貨櫃輪「東方溫哥華」號的作業。

大陸「財新網」指出，「東方溫哥華」號是東方海外（國際）有限公司租入的船舶。根據船舶衛星定位信息顯示，「東方溫哥華」號本月13日從台灣高雄港出發，18日下午由鹽田港駛回高雄港。