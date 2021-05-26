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因應原物料上漲 李克強：保供穩價 打擊囤積居奇

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸總理李克強26日表示，要查處具有優勢地位的企業為搶占市占惡意補貼、低價傾銷等行為。（圖／取自新浪網）
大陸總理李克強26日表示，要查處具有優勢地位的企業為搶占市占惡意補貼、低價傾銷等行為。（圖／取自新浪網）

大陸國務院總理李克強26日表示，要進一步落實「六穩」、「六保」政策；多措並舉幫助小微企業、個體工商戶應對上游原物料漲價影響；加強公正監管，依法查處具有優勢地位的企業為搶占市占惡意補貼、低價傾銷等行為。

據中國政府網消息指出，李克強於26日主持召開的大陸國務院常務會議上，部署進一步支持小微企業、個體工商戶紓困和發展。

李克強表示，量大面廣的小微企業和個體工商戶是大陸經濟韌性、就業韌性的重要支撐。近年透過持續推進「放管服」改革，特別是去年實施一系列普惠性紓困政策，有力促進小微企業和個體工商戶發展，截至4月底，大陸全國小微企業總數超過4400萬戶、個體工商戶超過9500萬戶，成為大陸就業主力軍。

李克強指出，當前大陸國內外環境複雜嚴峻，小微企業、個體工商戶生產經營仍面臨困難，要繼續有針對性加強支持。第一，進一步落實「六穩」、「六保」政策，保持必要支持力度；落實落細減稅降費措施；加大支持小微企業、個體工商戶等的普惠金融力度，引導擴大信用貸款、首貸、中長期貸款、無還本續貸業務規模，推廣隨借隨還貸款；研究將商業匯票承兌期限由1年縮短至6個月，減輕企業占款壓力。

第二，多措並舉幫助小微企業、個體工商戶應對上游原物料漲價影響。支持大型企業搭建重點行業產業鏈供需對接平台，用市場化辦法引導供應鏈上下游穩定原物料供應和產銷配套協作，做好保供穩價；打擊囤積居奇、哄抬價格等行為；支持大陸各地按規定對小微企業、個體工商戶給予穩崗就業補貼；督促引導平台降低過高收費、抽成及新商戶傭金和推介費比例。

第三，加強公正監管。嚴格落實公平競爭審查制度，對各類市場主體一視同仁，清理廢除歧視、妨礙各類市場主體參與市場經濟活動的政策和法規；深入推進反壟斷、反不正當競爭執法，依法查處具有優勢地位的企業為搶占市場占比惡意補貼、低價傾銷等行為；整治各種亂收費亂罰款。

李克強 國務院

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