大陸航空公司明年起 停供一次性不可降解塑膠製品

大陸民航局表示自2022年起，一次性不可降解塑膠吸管、餐具、包裝袋等在年旅客吞吐量200萬(含)人次以上機場和大陸國內客運航班內禁止提供，2023年起實施範圍將進一步擴展至大陸全國機場和國際客運航班。

大陸民航局日前印發實施「民航行業塑料汙染治理工作計畫(2021-2025年)」，提出以機場和航空公司為塑料汙染治理重點，計畫到2025年，民航行業一次性不可降解塑膠製品消費強度較2020年大幅下降，替代產品應用水平明顯提升，塑膠等垃圾智慧化、規範化回收處理體系基本建立，民航行業與塑膠汙染治理相關產業協同更加深入有效。

據了解，部分大陸民航企業已經率先啟動塑膠汙染防治工作。中國國際航空公司推進安全可循環餐具替代；東方航空公司則開展機上垃圾分類試點；首都機場集團、上海機場集團、廣東機場集團等制定標準規範，推動成員機場有序實施航站樓內垃圾分類收儲運和航班垃圾規範處理。