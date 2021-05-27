衛星導航年會 聚焦北斗系統發展

「第十二屆中國衛星導航年會」5月26日在江西南昌開幕，本屆年會聚焦持續推動北斗系統高質量發展。中國衛星導航系統管理辦公室副主任楊軍表示，大陸衛星導航產業年均增長達20%以上。預估到2025年，大陸北斗產業總產值將達到1兆元（人民幣，下同）。

中新社報導，北斗衛星導航系統是中國大陸自主建設、獨立運行，與世界其他衛星導航系統兼容共用的全球衛星導航系統。去年7月31日，北斗三號全球衛星導航系統正式建成開通，標誌著北斗系統全面邁進全球服務新時代。據統計，2020年中國大陸衛星導航產業總產值超過4000億元。

「衛星導航作為獲取時空信息更便捷的一種手段，功能更加強大，作用愈加凸顯。」中國北斗衛星導航系統工程總設計師楊長風表示。

「中俄空間領域合作夥伴關係是加強兩國間互利夥伴關係的重要組成部分，未來將就一系列重大現實問題拓展合作。」俄羅斯國家航天集團副總經理謝爾蓋·薩維利耶夫在書面致詞中表示，中國衛星導航年會作為促進科技創新的大型學術交流平台，證明了中國大陸應對現代空間領域挑戰的舉措，戰略上是正確的。

中國衛星導航系統委員會主席何玉彬在開幕式上透露，北斗系統已初步構建起具有中國特色的運行管理體系，實測表明系統運行連續穩定，處於世界先進水平。

同時，中國衛星導航海外業務加速落地，已在全球120多個國家和地區得到應用。

中國衛星導航年會是國際三大衛星導航學術會議之一，本屆年會設置高峰論壇、學術交流、成就博覽、高端論壇和科學普及五大版塊，來自國內外相關專家、學者、企業家等各界人士與會。