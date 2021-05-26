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路透：中國大陸要求銀行停向散戶售大宗商品產品

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
大陸銀保監會傳已要求當地銀行停止向散戶投資者出售與大宗商品期貨相關的賬戶類投資產品。(中新社資料圖片)
大陸銀保監會傳已要求當地銀行停止向散戶投資者出售與大宗商品期貨相關的賬戶類投資產品。(中新社資料圖片)

路透引述消息人士透露，為了遏制因大宗商品價格波動而造成的投資損失，大陸銀保監會已要求當地銀行停止向散戶投資者出售與大宗商品期貨相關的賬戶類投資產品。

消息人士表示，大陸銀保監會還要求銷售該類產品的商業銀行，有序清退其出售給個人投資者的相關投資產品的賬目。上述指令是大陸銀保監會今年稍早時候向銀行業者發出。

消息稱，一年前，中國銀行的原油寶產品因原油期貨跌至負值，導致散戶投資者蒙受穿倉損失近60億元人民幣，大陸當局因此採取上述措施。

消息人士表示，近期國內外大宗商品價格飆升，也引發中國大陸監管層對於投機交易風險的擔憂。而在最近的行動中，中國工商銀行等銀行被要求每月向監管機構報告大宗商品相關投資產品的清退進度，大陸監管機構沒有給銀行設置具體的全面清退的截止期限。

消息人士稱，普通投資者難以識別，亦無力承擔銀行大宗商品相關投資帶來的風險，銀行也不具備合理運營此類產品的足夠專業技能。

消息人士指出，對投資產品新銷售的禁令現已擴大至對整個行業的清理，涵蓋與鉑金、鈀金、白銀、黃金、天然氣和大豆等其他大宗商品相關的產品。一些銀行也在考慮將部分現有業務和客戶轉移至關聯券商，但仍有待協商和證券監管機構的審批。

人民幣 中國銀行

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