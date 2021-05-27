2021大陸數博會開幕 全球首場

2021中國國際大數據產業博覽會（簡稱「數博會」）5月26日在貴陽開幕，將持續至28日。2021數博會圍繞「數據創造價值創新驅動未來」大會主題，以「數智變物致新」為年度主題，聚焦前沿、致力共贏，圍繞大數據最新技術創新與成就，採取線上線下相融合的辦會模式，舉辦一會、一展、一發布、大賽及系列活動等。

中新社報導，數博會是全球首個大數據主題的博覽會，自2015年起已舉辦六屆。2021數博會上，海內外專家、學者、業界精英等將通過線上線下的方式參與「數據安全」「5G驅動數智化轉型」「全球數字服務貿易」「大數據助力鄉村振興」「數字政府建設與治理現代化」「第五屆大數據科學與工程國際會議」等「一會」中的高端對話及論壇活動。

2021數博會的「一展」是由線上和線下展組成的數博會專業展。線上展於5月20日開展，已匯聚NTTdata、白山雲等300餘家海內外大數據行業企業的新技術、新產品、新方案、新應用。

線下展設置了國際綜合館、前沿技術館、數字應用館、智慧產業館四個主題展館，集中展示大數據領域新技術、新產品、新方案、新應用。中國大陸央企、民營領軍企業、海外企業等225家企業參展。

2021數博會的「一發布」即「數博發布」，以評選「數博會領先科技成果獎」為載體，徵集發布全球最前沿、最具顛覆性、最具影響力、最具創新性的「黑科技」「新產品」「新技術」「商業模式」等。海內外企業、高校、科研機構已申報發布項目近600項。

2021數博會「大賽及系列活動」以打造權威經典大數據行業賽事為目標，籌辦「工業APP融合創新大賽」「貴陽大數據及網絡安全精英對抗演練賽」，組織「數博投資大會」、產業招商、人才引進及大數據觀摩體驗等系列活動。