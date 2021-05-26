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大陸電商平台「拼多多」進入8億用戶時代 第一季營收年增239%

聯合報 / 記者李仲維／即時報導

大陸電商平台拼多多26日發布財報，第1季營收年增239%，優於預期；淨虧損人民幣29.05億元，較去年同期虧損有所收窄。

財報顯示，拼多多今年第1季營收為人民幣221.7億元，年增239%，超過市場預期，去年同期為65.4億元；第1季淨虧損人民幣29.05億元，較去年同期虧損的41.19億元，已有所收窄。

數據顯示，拼多多第1季平均月活躍用戶數為7.246億，去年同期為4.874億，年增49%。截至3月31日，拼多多年度活躍買家數達8.238億，較去年同期淨增1.957億。

這也顯示，在用戶數上，拼多多已經進入「8億時代」，且意味拼多多保持年增30%以上的用戶數增速。

界面新聞報導，財報顯示，公司營收增長主要源於線上行銷技術服務收入的增長。拼多多第1季線上行銷技術服務收入為人民幣141.115億元，年增157%。從這個數據可以看出，拼多多對商家收取的服務費用，在第1季有所上升，這也應證之前關於拼多多改變以往0佣金的做法，向商家收取服務費的傳言。

之前有市場傳言稱，拼多多今年1月宣布向商家開始抽佣，3月正式施行，比例為1%到3%。雖然摒棄以往0佣金的做法，但這個比例依然低於淘寶天貓、京東等同類型電商平台向商家抽取的佣金比例。也因此，拼多多在營收上取得超預期增長。

在商品銷售收入方面，拼多多第1季的商品銷售收入為人民幣51.241億元。此外，截至3月31日，拼多多現金及現金等價物及短期投資為834億元，依然維持高現金流的作風。

在商家數上，拼多多平台的商家規模超過860萬家。

但值得注意的是，高流量、高增長的同時，拼多多的行銷費用一直居高不下。拼多多第1季用於銷售與市場推廣費用達人民幣129.97億元，較去年同期增長78%。雖然拼多多斥資百億投入補貼業務，但這塊業務的高額支出，也成為拼多多淨利潤為負的根本原因。

拼多多 人民幣 電商

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