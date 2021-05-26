人民幣走強 陸股飆近3個月高點

因為通膨擔憂緩解和人民幣走強提升風險偏好，陸股今（26）日創下三個月來的最高收盤價，滬指連續第三個交易日上揚，漲0.34%，收在3,593.36點，是2月25日以來的最高收盤水平。

路透報導，今日收盤，滬深300指數漲0.04%，深綜指收盤跌0.06%，創業板指數跌0.945%。

漲幅居前的包括，房地產指數上漲1.49%，金融行業上漲0.52%。華夏幸福漲4.3%，中國興業證券跳漲10%，觸及漲停。

不過，獲利回吐打壓農業和電動汽車類股。農業族群和新能源汽車板塊均下跌0.6%。電池製造商億緯鋰能今下挫4.1%。

分析師表示，人民幣擴大漲幅至近三年高點，有助於緩解進口價格上漲帶來的壓力。

消息人士稱，大陸市場監管機構開始對境內最大的房屋仲介貝殼找房進行反壟斷調查。需注意的是，騰訊控股是該公司的大股東。貝殼找房成立於2018年，兩年時間在紐交所上市，成為大陸居住服務平台第一股。