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學者：大陸居民債務上升 與美國次貸危機爆發前相似
大陸國家金融與發展實驗室理事長李揚26日表示，2020年大陸居民的槓桿率已超過德國和日本，這是比較危險的信號；而2010年以來，大陸居民債務的上升趨勢與美國次貸危機爆發之前的趨勢相似，尤其值得警惕。
路透報導，李揚在上海衍生品市場論壇上表示，大陸居民槓桿率2004-2009年曾相對穩定，此後便急劇上升。居民債務大部分與房地產市場相關，這強化居民債務風險與房地產市場的風險互溢。
他指出，大陸的政府債券特別是地方政府債多數被商業銀行持有，導致財政政策金融化，並使得財政風險和金融風險互溢性增強。
對於大宗商品上漲對政策面的影響，李揚預計，物價變動不會成為引致今年宏觀調控政策變化的主要因素。他解釋稱，2012年之後，中國大陸的CPI和PPI走勢完全不同。CPI的走勢基本平穩，與金融科技、電商、互聯網支付、物流等數位經濟行業大發展密切相關。PPI可能出現大幅度波動，這一方面與國際市場密切相關；另一方面，則與實體經濟高度金融化密切相關。
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