快訊

台大院長也求救！病人太多已全面滿載、無法再收

8月大規模打國產疫苗？ 陳佩琪臉書提兩點突破盲腸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

學者：大陸居民債務上升 與美國次貸危機爆發前相似

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
學者認為，大陸居民債務的上升趨勢與美國次貸危機爆發之前的趨勢相似。新華社資料照片
學者認為，大陸居民債務的上升趨勢與美國次貸危機爆發之前的趨勢相似。新華社資料照片

大陸國家金融與發展實驗室理事長李揚26日表示，2020年大陸居民的槓桿率已超過德國和日本，這是比較危險的信號；而2010年以來，大陸居民債務的上升趨勢與美國次貸危機爆發之前的趨勢相似，尤其值得警惕。

路透報導，李揚在上海衍生品市場論壇上表示，大陸居民槓桿率2004-2009年曾相對穩定，此後便急劇上升。居民債務大部分與房地產市場相關，這強化居民債務風險與房地產市場的風險互溢。

他指出，大陸的政府債券特別是地方政府債多數被商業銀行持有，導致財政政策金融化，並使得財政風險和金融風險互溢性增強。

對於大宗商品上漲對政策面的影響，李揚預計，物價變動不會成為引致今年宏觀調控政策變化的主要因素。他解釋稱，2012年之後，中國大陸的CPI和PPI走勢完全不同。CPI的走勢基本平穩，與金融科技、電商、互聯網支付、物流等數位經濟行業大發展密切相關。PPI可能出現大幅度波動，這一方面與國際市場密切相關；另一方面，則與實體經濟高度金融化密切相關。

債務 實體經濟 房地產

延伸閱讀

中國監控設備深入地方？超過100個美國鄉鎮採購海康威視、浙江大華產品

小米公告 美國法院撤銷投資小米股票限制

陸方欲捐贈何種疫苗？ 國台辦：會考慮接受方意願

台對陸疫苗沒信心？ 國台辦：已納入WHO緊急使用清單

相關新聞

小米集團副總裁：缺晶片至少影響一年 今年第三季最缺

小米集團高級副總裁、Redmi品牌總經理盧偉冰26日預估，晶片短缺至少會影響未來一年，甚至更長時間，今年第三季可能會是全...

學者：大陸居民債務上升 與美國次貸危機爆發前相似

大陸國家金融與發展實驗室理事長李揚26日表示，2020年大陸居民的槓桿率已超過德國和日本，這是比較危險的信號；而2010...

台疫情傳蔓延深圳擴大檢測　鹽田港員工住所全員核檢

自5月21日深圳市鹽田區發現首例無症狀感染者以來，已累計排查出7例無症狀感染者，初步判斷傳播鏈與港口作業有關，為境外輸入...

因應原物料上漲 李克強：保供穩價 打擊囤積居奇

大陸國務院總理李克強26日表示，要進一步落實「六穩」、「六保」政策；多措並舉幫助小微企業、個體工商戶應對上游原物料漲價影...

大陸航空公司明年起 停供一次性不可降解塑膠製品

大陸民航局表示自2022年起，一次性不可降解塑膠吸管、餐具、包裝袋等在年旅客吞吐量200萬(含)人次以上機場和大陸國內客...

路透：中國大陸要求銀行停向散戶售大宗商品產品

路透引述消息人士透露，為了遏制因大宗商品價格波動而造成的投資損失，大陸銀保監會已要求當地銀行停止向散戶投資者出售與大宗商...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。