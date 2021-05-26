抖音：14歲以下用戶將切換青少年模式 禁打賞、直播

大陸短片平台抖音今（26）日宣布，升級未成年保護措施，14歲以下實名認證用戶將在告知後直接進入青少年模式，且進入後無法退出。將於6月陸續實施。

中新網報導，對14至18歲實名用戶，抖音將在內容推薦、社交、搜索等方面提供更嚴格安全保護，如禁止對陌生人顯示除頭像和暱稱以外的個人公開信息。抖音也成為大陸各大視頻平台中首家推出如此嚴格保護措施的平台。

此模式包括，14歲以下實名用戶，無法發布內容、無法觀看和開啟直播、無法使用私信和評論功能、無法充值打賞、默認使用時長40分鐘，內容由平台精選。