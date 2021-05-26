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抖音：14歲以下用戶將切換青少年模式 禁打賞、直播

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
抖音宣布14歲以下實名認證用戶將在告知後直接進入青少年模式，且進入後無法退出。。路透
抖音宣布14歲以下實名認證用戶將在告知後直接進入青少年模式，且進入後無法退出。。路透

大陸短片平台抖音今（26）日宣布，升級未成年保護措施，14歲以下實名認證用戶將在告知後直接進入青少年模式，且進入後無法退出。將於6月陸續實施。

中新網報導，對14至18歲實名用戶，抖音將在內容推薦、社交、搜索等方面提供更嚴格安全保護，如禁止對陌生人顯示除頭像和暱稱以外的個人公開信息。抖音也成為大陸各大視頻平台中首家推出如此嚴格保護措施的平台。

此模式包括，14歲以下實名用戶，無法發布內容、無法觀看和開啟直播、無法使用私信和評論功能、無法充值打賞、默認使用時長40分鐘，內容由平台精選。

分析稱，近年來，網路打賞引發的青少年違法犯罪案件不斷出現，學生為打賞亂借網貸的事件不時發生。「主播獲天價打賞」、「主播成為致富捷徑」等網路炒作，甚至以性暗示、軟色情等「擦邊球」行為誘惑打賞，不僅侵蝕正確價值觀，也傷害青少年身心健康。網路打賞亂象對青少年造成的不良影響不容忽視。

大陸短影音平台抖音今（26）日宣布，升級未成年保護措施，14歲以下實名認證用戶將在告知後直接進入青少年模式。抖音官網
大陸短影音平台抖音今（26）日宣布，升級未成年保護措施，14歲以下實名認證用戶將在告知後直接進入青少年模式。抖音官網

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