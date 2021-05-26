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陸環境部公報：中國大陸沿海海平面 處於近40年高位

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
中國大陸環境部公報稱，中國大陸沿海海平面處於近40年高位。澎湃新聞
中國大陸環境部公報稱，中國大陸沿海海平面處於近40年高位。澎湃新聞

26日，中國大陸生態環境部發布《2020中國生態環境狀況公報》（公報），公報中有關氣候變化與自然災害方面的內容顯示，中國沿海海平面總體呈波動上升趨勢。

公報指出，2020年，中國大陸沿海海平面較常年高73毫米，為1980年以來第三高。過去十年，中國大陸沿海海平面均處於近40年來高位。1980至2020年，中國大陸沿海海平面上升速率為3.4毫米/年。

2020年，中國大陸平均氣溫10.25度，比常年偏高0.7度，略低於2019年。中國大陸平均降水694.8毫米，比常年偏多10.3%，比2019年偏多7.6%。

公報指出，氣象災害總體偏輕，但暴雨洪澇災害偏重，中國大陸共出現37次暴雨過程，汛期雨區重疊度高；旱情比常年偏輕，颱風生成和登陸偏少，強對流天氣時空分布相對集中。

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