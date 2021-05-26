台疫情嚴峻陸可能禁航？ 國台辦：嚴格落實「外防輸入」

有陸媒上午在大陸國台辦記者會提問，如果台灣疫情繼續肆虐，大陸是否會考慮兩岸禁航以及禁止兩岸貨運業務？國台辦發言人朱鳳蓮回應表示，大陸將加強管控，嚴格落實「外防輸入」各項措施。

據人民網報導，朱鳳蓮指出，近期台灣新冠肺炎疫情日趨嚴峻，廣大台胞面臨的防疫壓力不斷加大。大陸感同身受，希望台灣同胞能夠盡快戰勝疫情、渡過難關。

針對大陸是否會考慮兩岸禁航以及禁止兩岸貨運業務等提問，她強調，防疫為重，生命至上。大陸將加強管控，嚴格落實「外防輸入」各項措施。做好疫情防控，符合兩岸同胞的共同利益。

另外，根據統計數據顯示，今年4月，台灣企業銷往大陸訂單同比增長超過四成，而陸資赴台投資金額同比減少超過五成，朱鳳蓮說，兩岸經貿往來是有利於發揮互補優勢，推動兩岸經濟共同發展是互利共贏的好事。

她表示，民進黨當局為謀取政治私利，肆意限縮兩岸經濟交流合作，使兩岸經貿往來受到諸多人為干擾，最終損害的是廣大台灣同胞的切身利益，不得人心。大陸將一如既往促進兩岸經貿往來，深化各領域交流合作，為兩岸同胞謀求更大福祉。