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人幣中間價升184點子 創近3年高

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
近期人民幣匯率走出一波升值行情，4月以來人民幣對美元匯率一路上漲。照片／報系資料庫
近期人民幣匯率走出一波升值行情，4月以來人民幣對美元匯率一路上漲。照片／報系資料庫

中國大陸外匯交易中心公告，人民幣中間價今（26）日報6.4099元兌1美元，較上個交易日升184點子，連兩日升，創2018年6月14日以來近三年新高，上個交易日報6.4283。

經濟通通訊社報導，人幣即期及離岸價格周二（25日）同創近三年高位，其中離岸價更一舉升穿6.4元關口。

中金公司報告稱，美元指數走弱是近期人民幣兌美元匯率升值的重要推動因素，但隨着全球復甦深化和大陸增長動能放緩，預計人民幣未來進一步升值的空間可能有限，需警惕一定程度的回調風險。

新華社報導，近期人民幣匯率走出一波升值行情。尤其是2021年4月以來人民幣對美元匯率一路上漲，5月11日中間價報6.4254，逼近2018年6月19日的6.4235高點。

截至上周收盤，人民幣對美元當周累計上漲0.02%至6.4337元。

對於近期人民幣匯率升值的原因，交通銀行金融研究中心首席研究員唐建偉認為，美元指數出現明顯波動是人民幣對美元匯率雙向波動的主因，此外，大陸經濟情況是匯率波動背後的基本面因素。

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