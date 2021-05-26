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小米從美「中國軍方公司」黑名單剔出 取消投資限制
小米集團今（26）日在港交所公告，美東時間5月25日，美國哥倫比亞特區地方法院宣布最終判決，解除了美國國防部對於小米「中國軍方公司」的認定，正式撤銷美國投資者購買或持有本公司證券的全部限制。
證券時報報導，小米表示，公司是一家開放、透明、股票公開交易、經營管理獨立的公司，堅持做好產品，讓全球每個人都能享受科技帶來的美好生活。並感謝全球用戶、合作夥伴、員工、股東對小米的信任和支持。
日前，國際指數公司富時羅素宣布，將小米重新納入富時全球股票指數系列（FTSE GEIS）及相關市值加權指數。
今年1月中，小米集團等九間大陸企業，遭列入涉嫌與中國軍方有關聯企業的黑名單，根據相關投資禁令，美國投資者需在今年11月11日前出售所持「黑名單」公司的股份。
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