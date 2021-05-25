快訊

網軍大本營？看看民進黨網路社群中心在做什麼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸工信部：基本面不支持鋼價持續上漲，政策也不允許

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
大陸工業和信息化部一級巡視員呂桂新指出，鋼材價格繼續大漲，「基本面不支持，政策也不允許」。（取自中國鋼鐵工業協會微信公眾號）
大陸工業和信息化部一級巡視員呂桂新指出，鋼材價格繼續大漲，「基本面不支持，政策也不允許」。（取自中國鋼鐵工業協會微信公眾號）

針對鋼價近期持續飆漲，大陸工業和信息化部原材料工業司一級巡視員呂桂新25日指出，當前鋼材價格大起大落對下游行業造成較大影響。他強調，鋼材價格繼續大漲，「基本面不支持，政策也不允許」。

據央視財經報導，5月以來，鋼鐵價格快速上漲已引發多方關注，經常出現一天兩、三次漲價，甚至一天內有五、六次漲價。

報導稱，截至5月中旬，大陸全國鋼材市場八大品種的噸鋼均價突破了人民幣6,600元，比2008年最高點6,200元高出近400元，比去年同期每噸更上漲2,800元，年比增幅高達75%。與此同時，國際鋼價漲幅還遠高於大陸國內鋼價。

根據「中國鋼鐵工業協會」微信公眾號消息，中國鋼鐵工業協會25日在南京召開鋼鐵產能置換政策宣貫會。出席這場會議的有工業和信息化部與江蘇省官員、中國鋼鐵工業協會成員、大陸主要鋼鐵企業等約400名代表。

呂桂新在會中指出，大陸新修訂的「鋼鐵行業產能置換實施辦法」即將於6月1日起正式實施，這是利用市場化、法治化推進化解過剩產能、規範產能置換的重要文件。

呂桂新除對當前鋼材價格走勢提出前述看法，他還指出，「十四五」時期（2021年至2025年），中國鋼鐵工業將面臨三大挑戰：

一、碳排放約束將是行業面臨的新挑戰；二、資源安全是產業供應鏈面臨的安全挑戰；三、行業發展不平衡不充分矛盾依然突出。

呂桂新強調，產能置換是落實中共中央和國務院決策部署的要求，是促進鋼鐵行業高質量發展的有效途徑，是鞏固去產能成效的重要舉措。他要求大陸鋼鐵行業，要認真執行，確保產能置換政策落實到位。

漲價 公眾號 微信

延伸閱讀

陸喊「疫苗供台」網酸自賤 環時：需超越兩岸恩怨糾葛

大陸加強智慧查稅 會計師提醒台商做好稅務治理

台灣新冠疫情蔓延 大陸上海、深圳、廈門等地皆見確診者

5月洪水重演？大陸79條河流超出警戒水位

相關新聞

長三角第一季度外貿 兩位數大增

2021年第一季度，從「世界超市」大陸浙江義烏開往歐洲的班列增長迅速。數據顯示，一季度「義新歐」中歐班列已累計開行513...

用「榴槤」代替豪宅價格？ 深圳房產中介遭停業整頓

大陸微博近日熱傳一張有關深圳房產中介展示二手房價格的照片：用榴槤和香蕉代替貨幣計算單位，一個榴槤代表1000萬元人民幣，...

疫苗向全球供貨3.8億劑 科興第一季預計淨利潤達百億

在安徽和遼寧等地出現新一輪本土局部疫情後，中國大陸新冠疫苗接種進程明顯加速。不過，雖然是大陸全民免費接種，但似乎未曾影響...

特斯拉：已在中國建數據中心 實現數據存儲本地化

特斯拉官方微博25日晚間宣布，特斯拉已經在中國建立數據中心，以實現數據存儲本地化，並將陸續增加更多本地數據中心。所有在中...

廣州汽車技術展

2021廣州國際汽車技術展覽會5月25日舉行，客商在展覽會上參觀了解汽車電子產品。

陸康泰疫苗 簽約智利臨床試驗

智利先進醫療系統投資公司、智利大學等機構24日與中國深圳康泰生物製品股份有限公司（簡稱康泰生物）舉行雲簽約儀式，就康泰生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。