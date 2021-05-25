陸工信部：基本面不支持鋼價持續上漲，政策也不允許

針對鋼價近期持續飆漲，大陸工業和信息化部原材料工業司一級巡視員呂桂新25日指出，當前鋼材價格大起大落對下游行業造成較大影響。他強調，鋼材價格繼續大漲，「基本面不支持，政策也不允許」。

據央視財經報導，5月以來，鋼鐵價格快速上漲已引發多方關注，經常出現一天兩、三次漲價，甚至一天內有五、六次漲價。

報導稱，截至5月中旬，大陸全國鋼材市場八大品種的噸鋼均價突破了人民幣6,600元，比2008年最高點6,200元高出近400元，比去年同期每噸更上漲2,800元，年比增幅高達75%。與此同時，國際鋼價漲幅還遠高於大陸國內鋼價。

根據「中國鋼鐵工業協會」微信公眾號消息，中國鋼鐵工業協會25日在南京召開鋼鐵產能置換政策宣貫會。出席這場會議的有工業和信息化部與江蘇省官員、中國鋼鐵工業協會成員、大陸主要鋼鐵企業等約400名代表。

呂桂新在會中指出，大陸新修訂的「鋼鐵行業產能置換實施辦法」即將於6月1日起正式實施，這是利用市場化、法治化推進化解過剩產能、規範產能置換的重要文件。

呂桂新除對當前鋼材價格走勢提出前述看法，他還指出，「十四五」時期（2021年至2025年），中國鋼鐵工業將面臨三大挑戰：

一、碳排放約束將是行業面臨的新挑戰；二、資源安全是產業供應鏈面臨的安全挑戰；三、行業發展不平衡不充分矛盾依然突出。

呂桂新強調，產能置換是落實中共中央和國務院決策部署的要求，是促進鋼鐵行業高質量發展的有效途徑，是鞏固去產能成效的重要舉措。他要求大陸鋼鐵行業，要認真執行，確保產能置換政策落實到位。