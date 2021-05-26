國通冷鏈產業園 重慶開工

國通智慧冷鏈產業園25日在重慶開工，將把全球優質食材，通過西部陸海新通道重要節點運輸輻射到中國西南地區，通過中歐班列進一步輻射中東及歐洲地區。

中新社報導，大陸中西部唯一的直轄市重慶，地處「一帶一路」建設和長江經濟帶聯結點，向南有西部陸海新通道直達東南亞，向北有中歐班列直抵歐洲，區位優勢明顯。

重慶市人民政府口岸和物流辦公室副主任蕭文軍介紹，國通集團是農業產業化國家重點龍頭企業，擁有超低溫冷鏈基地，以及華南地區最大的高端花卉苗木交易專業市場。該項目將改變重慶市當前冷鏈產業以中低端為主的現狀。「產地採購+中央廚房+城市配送」的業態將引領重慶市冷鏈產業新一輪變革。

國通集團副總裁梁德志說，項目將以文萊為起點，集運南半球的牛羊肉，東南亞的龍蝦、鮑魚等高質海產品，通過西部陸海新通道鐵海聯運班列，先送到重慶這一重要節點，為中國西南地區民眾帶去優質產品；還要通過中歐班列輻射到中東、歐洲地區。預計明年底建成投用，首年交易額5億美元。